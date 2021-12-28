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Плющев: тренеры молодёжки должны обратить внимание на обрезы в средней зоне

Плющев: тренеры молодёжки должны обратить внимание на обрезы в средней зоне
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги встречи со Швейцарией (4:2) на молодёжном чемпионате мира 2022 года, а также отметил недостатки в игре сборной.

«Вопросы к игре всегда возникают, какой бы ни был результат. Был необходим этот матч ребятам. Решили проблему с неоправданными удалениями.

Тяжело играть после поражения от Швеции. Хорошо, что решили все вопросы, выиграли. Впереди сложные матчи.

Обе игры провели в одном ключе. Вижу хорошую скоростную работу, быстроту в движениях. Но это не всегда идёт на пользу. Временами это сбивает в завершении.

Обрезы в средней зоне — грубые ошибки при технико-тактической работе. Со шведами получили такой гол, в этом матче тоже были похожие ситуации. Тренеры должны обратить внимание на это. Нужно подкорректировать расположение ребят на площадке — особенно при игре в большинстве», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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