Мичков занимает пятую строчку в бомбардирской гонке на МЧМ-2022. Первые 3 места — у финнов

В Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) продолжается молодёжный чемпионат мира 2022 года по хоккею.
Сборная России одержала первую победу на турнире сегодня ночью, обыграв во второй встрече МЧМ команду Швейцарии со счётом 4:2.
17-летний форвард Матвей Мичков стал автором одного гола. Всего нападающий российской команды забросил три шайбы на текущем МЧМ-2022 в двух матчах. Он занимает пятое место в бомбардирской гонке турнира.
Первые три позиции в списке бомбардиров занимают представители сборной Финляндии: нападающие Брэд Ламберт с 5 (1+4) очками, а также Самуэль Хелениус (3+1) и Вилле Койвунен (2+2) с четырьмя результативными баллами. Четвёртое место — у Оуэна Пауэра (Канада), который забросил три шайбы в одной встрече.
В следующем матче на турнире подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 мск.
- 28 декабря 2021
-
12:49
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
-
06:05
-
05:49
-
05:33
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
04:30