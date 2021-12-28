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Мичков занимает пятую строчку в бомбардирской гонке на МЧМ-2022. Первые 3 места — у финнов

Мичков занимает пятую строчку в бомбардирской гонке на МЧМ-2022. Первые 3 места — у финнов
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В Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) продолжается молодёжный чемпионат мира 2022 года по хоккею.

Сборная России одержала первую победу на турнире сегодня ночью, обыграв во второй встрече МЧМ команду Швейцарии со счётом 4:2.

17-летний форвард Матвей Мичков стал автором одного гола. Всего нападающий российской команды забросил три шайбы на текущем МЧМ-2022 в двух матчах. Он занимает пятое место в бомбардирской гонке турнира.

Первые три позиции в списке бомбардиров занимают представители сборной Финляндии: нападающие Брэд Ламберт с 5 (1+4) очками, а также Самуэль Хелениус (3+1) и Вилле Койвунен (2+2) с четырьмя результативными баллами. Четвёртое место — у Оуэна Пауэра (Канада), который забросил три шайбы в одной встрече.

В следующем матче на турнире подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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