Мичков занимает пятую строчку в бомбардирской гонке на МЧМ-2022. Первые 3 места — у финнов

В Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) продолжается молодёжный чемпионат мира 2022 года по хоккею.



Сборная России одержала первую победу на турнире сегодня ночью, обыграв во второй встрече МЧМ команду Швейцарии со счётом 4:2.



17-летний форвард Матвей Мичков стал автором одного гола. Всего нападающий российской команды забросил три шайбы на текущем МЧМ-2022 в двух матчах. Он занимает пятое место в бомбардирской гонке турнира.



Первые три позиции в списке бомбардиров занимают представители сборной Финляндии: нападающие Брэд Ламберт с 5 (1+4) очками, а также Самуэль Хелениус (3+1) и Вилле Койвунен (2+2) с четырьмя результативными баллами. Четвёртое место — у Оуэна Пауэра (Канада), который забросил три шайбы в одной встрече.



В следующем матче на турнире подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии. Встреча пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 мск.