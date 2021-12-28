Третьяк поделился мнением об игре сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги матча с командой Швейцарии (4:2) на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
«Были сделаны правильные выводы — всего два удаления, поскольку можно проиграть и этой команде, если часто удаляться. Заметно, что наши играли дисциплинированно. Перебросали соперника почти в два раза, но хотелось бы видеть более высокий коэффициент полезности, чтобы моменты реализовывались.
Главное, чтобы мы почувствовали этот запах успеха. Следующие игры — по нарастающей. Нужно в каждом матче относиться к сопернику с уважением», — цитирует Третьяка ТАСС.
В следующей встрече сборная России сыграет со Словакией. Матч пройдёт в четверг, 30 декабря. Начало — в 0:30 мск.
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