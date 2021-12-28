Форвард молодёжной сборной Финляндии забросил крутую шайбу в стиле Александра Овечкина

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Австрии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).

На 49-й минуте при счёте 4:1 финны забили пятый гол. После наброса на пятачок шайба пришла к Вилле Койвунену. Нападающий, падая на лёд, смог сохранить контроль над ней. После этого Койвунен с неудобной руки с разворота, уже лёжа на льду, послал её точно в ворота, спародировав самый известный гол форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году.

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Отметим, что Койвунен оформил дубль. Ещё по голу в составе финской сборной забили Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. Единственную шайбу австрийцев на 26-й минуте в большинстве забросил Мартин Урбанек.