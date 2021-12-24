Гретцки — о разговоре с Овечкиным: что мне понравилось — он не спрашивал о забивании голов

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки рассказал о разговоре с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным пять лет назад.

«Что мне понравилось, так это то, что он не спрашивал меня о забивании голов — ему не нужно никого спрашивать об этом. Он хотел узнать, как его команда может выйти на новый уровень, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это было освежающе», — приводит слова Гретцки The New York Times.

Напомним, в прошедшее межсезонье Овечкин подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз». 36-летний россиянин занимает второе место в лиге с 22 голами в 31 встрече.



Сейчас у капитана «столичных» 752 гола, что является четвёртым результатом в истории НХЛ. Овечкин уступает только Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Гретцки (894). Он уже обогнал Марселя Дионна и Бретта Халла. Кроме того, недавно россиянин сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в большинстве (274) в истории НХЛ.

Ранее Гретцки заявил, что готов уступить Овечкину звание лучшего снайпера в истории НХЛ.