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Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения на МЧМ

Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения на МЧМ
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Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения в матче со Швейцарией на МЧМ-2022.

«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022», — приводит слова генерального менеджера Джона Ванбисбрука официальная страница сборной США в «Твиттере».

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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