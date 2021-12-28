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The Star — о сборной США: если это как «омикрон» в НХЛ, это может нарушить целостность МЧМ

The Star — о сборной США: если это как «омикрон» в НХЛ, это может нарушить целостность МЧМ
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Издание The Star прокомментировало присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Неизвестно, какой штамм COVID переживает американская команда, но если это будет похоже на то, как «омикрон» распространился по НХЛ после того, как команды сыграли друг с другом, это вполне может может нарушить целостность МЧМ, который должен закончиться 5 января», — говорится в сообщении.

Ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

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Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID
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