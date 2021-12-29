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Член совета ИИХФ: сделано всё, чтобы МЧМ был сыгран. Нет смысла спекулировать о его отмене

Член совета ИИХФ: сделано всё, чтобы МЧМ был сыгран. Нет смысла спекулировать о его отмене
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Член совета Международной федерации хоккея Хейкки Хиетанен прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Сделано всё для того, чтобы турнир был сыгран до конца. Нет смысла спекулировать о таких вещах, как его отмена. Мы делаем всё для безопасности и здоровья игроков», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Напомним, матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.

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Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID
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