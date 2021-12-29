Член совета ИИХФ: если финалист МЧМ попадёт в карантин, ему может быть засчитан «технарь»

Член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Мы играем в очень тяжёлых условиях. Согласно правилам, если финалист МЧМ попадёт в карантин, будет засчитано техническое поражение. Давайте надеяться, что больше заражений не будет. Это показывает, как тяжело справляться с ситуацией с коронавирусом», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.