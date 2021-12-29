Бедард – самый молодой игрок в истории МЧМ, оформивший покер

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче 11:2 в пользу сборной Канады.



Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Это стал самый молодой игрок в истории МЧМ, которому удалось сразу 4 шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Напомним, в своём первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии со счётом 6:3.



Напомним, МЧМ-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. Десять национальных команд поделены на две группы.