Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче 11:2 в пользу сборной Канады.
В составе победителей забивали Кент Джонсон, Лукас Кормье, Логан Стэнковен, Коннор Бедард (покер), Коул Перфетти, Мэйсон Мактавиш (дубль) и Маврик Бурк. У соперников же заброшенными шайбами отметились Лукаш Нечесаны и Маттиас Бём.
Напомним, в своём первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии со счётом 6:3.
Напомним, МЧМ-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. Десять национальных команд поделены на две группы.
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