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Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022

Канада разгромно обыграла Австрию на МЧМ-2022
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче 11:2 в пользу сборной Канады.

В составе победителей забивали Кент Джонсон, Лукас Кормье, Логан Стэнковен, Коннор Бедард (покер), Коул Перфетти, Мэйсон Мактавиш (дубль) и Маврик Бурк. У соперников же заброшенными шайбами отметились Лукаш Нечесаны и Маттиас Бём.

Напомним, в своём первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии со счётом 6:3.

Напомним, МЧМ-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. Десять национальных команд поделены на две группы.

U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Австрия U20
Окончен
2 : 11
Канада U20
0:1 Джонсон (Перфетти, Пауэр) – 05:08' (5x4)   0:2 Кормье (Гюнтер, Грейг) – 06:03' (5x5)   0:3 Стэнковен (Мактавиш, Сили) – 08:22' (5x5)   0:4 Бедард (Нейборс, Райт) – 15:02' (5x4)   0:5 Бедард (Денуайе, Кайлли) – 16:13' (5x5)   0:6 Бедард (Денуайе) – 26:13' (5x5)   1:6 Нечесаны (Рорер) – 39:29' (5x5)   1:7 Перфетти (Бурк) – 40:27' (5x5)   1:8 Бедард (Кайлли, Денуайе) – 42:34' (5x5)   1:9 Мактавиш (Гюнтер, Гуле) – 44:44' (5x5)   1:10 Мактавиш (Сили, Пауэр) – 45:31' (5x5)   1:11 Бурк (Перфетти) – 46:47' (5x5)   2:11 Бём (Валльнер, Райнбахер) – 52:20' (5x4)
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