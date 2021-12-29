Бедард: приятно слышать своё имя рядом с Гретцки, но не думаю, что наберу 2800 очков в НХЛ

Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард прокомментировал свой покер в матче МЧМ-2022 с командой Австрии (11:2).



«Приятно слышать своё имя рядом с именем одного из лучших игроков в истории — если не самого лучшего. Но это один матч, и я не думаю, что наберу 2800 очков в НХЛ (Гретцки набрал 2857 результативных баллов, это лучший результат в истории НХЛ. — Прим. «Чемпионата»).



Это хорошо, конечно, но нам предстоит пройти долгий путь на этом турнире», — приводит слова Бедарда TSN.

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче — 11:2 в пользу сборной Канады.



Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Он стал самым молодым игроком в истории МЧМ, которому удалось забросить сразу четыре шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.