Завершивший карьеру в сборной Умарк ответил на вопрос, может ли он сыграть на Олимпиаде

Нападающий Линус Умарк, завершивший карьеру в сборной Швеции, ответил на вопрос, может ли он сыграть на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай).
«Олимпиада — это Олимпиада, но есть и особые условия. Да, я играл в Китае, но не хочу сразу возвращаться в сборную. Сейчас я полностью сосредоточен на «Лулео», потом посмотрим, что будет», — приводит слова Умарка Hockey Sverige.
Напомним, Линус Умарк участвовал в олимпийском турнире 2018 года, в котором игроки НХЛ также не принимали участия. Ранее 34-летний хоккеист отказался играть за сборную Швеции, но в течение сезона вёл диалог с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым.
Отметим, что Умарк долгое время играл в КХЛ. Он выступал за три клуба: московское «Динамо» (2009-2010), «Йокерит» (2014-2015) и «Салават Юлаев» (2015-2020). Всего он провёл в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 (124+305) баллов при общей полезности «+50».
- 29 декабря 2021
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