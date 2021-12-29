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Завершивший карьеру в сборной Умарк ответил на вопрос, может ли он сыграть на Олимпиаде

Завершивший карьеру в сборной Умарк ответил на вопрос, может ли он сыграть на Олимпиаде
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Нападающий Линус Умарк, завершивший карьеру в сборной Швеции, ответил на вопрос, может ли он сыграть на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай).

«Олимпиада — это Олимпиада, но есть и особые условия. Да, я играл в Китае, но не хочу сразу возвращаться в сборную. Сейчас я полностью сосредоточен на «Лулео», потом посмотрим, что будет», — приводит слова Умарка Hockey Sverige.

Напомним, Линус Умарк участвовал в олимпийском турнире 2018 года, в котором игроки НХЛ также не принимали участия. Ранее 34-летний хоккеист отказался играть за сборную Швеции, но в течение сезона вёл диалог с главным тренером национальной сборной Юханом Гарпенлёвым.

Отметим, что Умарк долгое время играл в КХЛ. Он выступал за три клуба: московское «Динамо» (2009-2010), «Йокерит» (2014-2015) и «Салават Юлаев» (2015-2020). Всего он провёл в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 (124+305) баллов при общей полезности «+50».

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