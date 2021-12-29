Фарм-клуб «Авангарда» подписал контракт с третьим номером драфта НХЛ-2001

Фарм-клуб омского «Авангарда» «Омские Крылья», выступающие в ВХЛ, заключили односторонний контракт с нападающим Александром Свитовым. Соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона 2021/2022.

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Александр Свитов родился 3 ноября 1982 года в Омске, за «Авангард» играл в сезонах 1999-2002, 2005-2006, 2007-2010. Всего в КХЛ провёл 612 матчей, забросил 105 шайб, отдал 126 результативных передач, заработал показатель полезности +31. На драфте НХЛ 2001 года был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим третьим номером.

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Свитов – серебряный призёр ЮЧМ-2000, победитель МЧМ-2002, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011, 2018), Заслуженный мастер спорта России.

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«Очень здорово вернуться в родной город, рад, что мне удастся ещё поиграть за родной клуб! Был на матче «Омских Крыльев» в Москве, когда команда играла со «Звездой», в Омске посетил последние две игры – конечно, с молодыми ребятами много над чем можно и нужно работать, будем стараться и подниматься в таблице как можно выше. Приходите на хоккей, болейте за нашу команду – увидимся на играх!» – цитирует Свитова официальный «Инстаграм» команды.