Свитов — страшный сон швейцарцев. Бил их два года подряд и стал рекордсменом МЧМ по штрафу

Молодёжный чемпионат мира – главная хоккейная выставка лучших молодых игроков планеты, на которой они демонстрируют все свои таланты. Заурядных игроков здесь нет, но умения хоккеистов – это необязательно запредельное снайперское чутьё, фантастическая скорость, чумовое видение площадки или бесподобная игра в воротах. Бывает, что на первый план выходит бойцовский характер – так было в случае Александра Свитова, который 20 лет назад установил рекорд МЧМ по количеству штрафных минут.

За два молодёжных чемпионата мира Свитов набрал порядочное количество малых штрафов, были и большие, и дисциплинарные десятиминутки, и до конца, но именно для Швейцарии он стал страшным сном. Перед матчем Россия – Швейцария на МЧМ-2022 вспоминаем яркие эпизоды этого противостояния из прошлых лет.

МЧМ-2001: знаменитая драка Свитова и Ковальчука со швейцарцами

В 2001 году Россия принимала МЧМ, ехала туда за золотом, но впервые за восемь лет осталась вообще без медали, проиграв в четвертьфинале Швеции. В то время для чего-то существовали утешительные матчи за 5-8-е места, по которым распределялись итоговые места в рейтинге, но спортивного смысла в этих матчах не было никакого.

России досталась Швейцария, проигравшая в четвертьфинале будущим чемпионам чехам. Матч хозяев турнира принял УДС «Крылья Советов», на трибунах присутствовали две с половиной тысячи зрителей (меньше 50% от вместимости дворца) что лишний раз подчёркивало отсутствие какого-либо интереса к этой встрече.

Мотивации у россиян не было никакой, и к началу второго периода они проигрывали 0:2. Затем Егору Шастину удалось сделать дубль, но через две минуты после его второй шайбы швейцарцы снова вышли вперёд, и это разозлило россиян, у которых не получалось закончить турнир хоть какой-нибудь победой.

На последней минуте матча самые активные игроки той сборной Ковальчук, Шастин и Свитов зацепились с соперниками на чужом пятачке и пошло-поехало. Ситуация была, в общем-то, безобидная, швейцарцы не так уж и яростно зачищали свой пятачок, но, видимо, нервы у наших хоккеистов были на пределе. Ковальчук и Шастин быстро выбрали себе спарринг-партнёров, и пошла добротная, размашистая драка, в которую, кстати, как-то вяло вмешивались арбитры. В результате Кови отвёл душу на своём оппоненте, нанёс ему с десяток амплитудных ударов, но при этом не снял краги и не смог уложить неуступчивого швейцарца на лёд. У Шастина дела складывались хуже: ему достался более габаритный соперник, который легко заблокировал попытки Егора ударить его, а затем уложил россиянина на лёд.

Могучий Свитов сначала как будто бы и не собирался драться. Он стоял в стороне и наблюдал за поединком Ковальчука, но когда один из швейцарцев попробовал влезть третьим в ту драку, задев Илью по голове, то Свитов не мог не вмешаться. Он подъехал к наглецу и наказал того могучими, поставленными ударами, после которых было крайне трудно удержаться на ногах.

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В драке россияне победили по очкам, но, увы, энергия последних минут была потрачена не в то русло. Все шесть участников драки получили по 5+20, у России ещё оставалось 55 секунд, чтобы отыграться, но Швейцария удержала победу, отправив нашу сборную на седьмое место на домашнем турнире.

МЧМ-2002: реванш у Швейцарии и дисквалификация Свитова на два матча

На следующий год Свитов ехал на МЧМ уже как третий номер драфта НХЛ, а Россия выступила не в пример лучше – взяла золото, но путь к нему был сложен и тернист. Например, в матче группового раунда с Канадой наши потерпели чувствительное поражение со счётом 2:5, а Свитов отметился тем, что плюнул одному из соперников в лицо. Не просто так, конечно же, а в ответ на провокации.

ИИХФ поступок Свитова осудила и назвала такое поведение непозволительным, но наказывать не стала. Зато по итогам следующего матча последовало строгое наказание. Россия после нескольких осечек на старте турнира на последний матч группового раунда со Швейцарией вышла максимально собранной и добилась крупной победы 4:0. Однако главные события развернулись после финальной сирены – на льду вспыхнула массовая потасовка, на которую со скамеек выпрыгнули практически все игроки.

«Уже после финальной сирены кто-то из соперников изо всех сил толкнул в спину Максима Кондратьева. Серёжа Соин начал с обидчиком толкаться, подоспели другие хоккеисты… А потом кто-то из швейцарцев — по-моему, четвёртый номер (Бит Форстер) — выскочил со скамейки и налетел на всю эту группу. Из-за него-то всё и началось… Конечно, нужно было сдержаться, но эмоции захлестнули», — объяснял Свитов свой поступок.

Больше всех от Свитова досталось Форстеру, он получил несколько увесистых ударов сзади по голове, пока его удерживали двое россиян. И хотя начали всё швейцарцы, именно Александру влепили 5+20, а на следующий день директорат турнира дисквалифицировал его на два матча. Россия потеряла своего духовитого лидера на четвертьфинал и полуфинал, досталось и главному тренеру Владимиру Плющеву, которого отстранили на один матч, посчитав, что он тоже ответственен за массовую потасовку.

«Конечно, тренер всегда несёт ответственность за действия своих игроков. Но интересно, как я должен был вмешаться, когда все хоккеисты одновременно бросились на лёд? У меня же не 22 руки. Ну, держал я двоих, но остальные-то всё равно выкатились на площадку», — недоумевал Плющев.

Все предполагали, что без Свитова и главного тренера России будет тяжело пройти даже американцев в четвертьфинале, но наши ребята не оставили от них камня на камне – 6:1, а затем в сложнейшем матче справились с Финляндией. Перед финалом с Канадой Свитов вернулся в состав, а СМИ писали, что он ещё и чуть не затеял драку с «кленовыми листьями» около арены. Сами канадцы вспоминали, что ещё один конфликт едва не разгорелся в лифте отеля.

В финале Россия взяла реванш и у Канады (да ещё и на камбэке), Свитов отыграл дисциплинированно и обошёлся без штрафов, но рекорд по штрафным минутам всё равно уже был установлен. 101 минута штрафа за 11 игр в общей сложности – этот рекорд держится уже 20 лет.