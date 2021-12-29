Тренер «Фрёлунды»: сделаю всё возможное, чтобы не пустить игроков команды на Олимпиаду

Главный тренер шведской «Фрёлунды» Роджер Рённберг отказывается отпускать игроков на Олимпиаду-2022 после решения НХЛ.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не пустить игроков на Олимпиаду. Если НХЛ не пускает игроков, то зачем нам это делать? Это кажется очень странным и нелогичным.

Думаю, они знают, что я уважаю их мечты. Но я также думаю, что они понимают нелогичность того, что НХЛ останавливает своих игроков, и что мы должны вместо этого отправить своих», –цитирует Рённберга HockeyNews.se со ссылкой на «Гётебург-Постен».

Отметим, что «Фрёлунда» – одна из тех команд, которым НХЛ может нанести наибольший урон, если не поедет на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.