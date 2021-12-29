Маккензи – о матче Финляндия — Чехия на МЧМ: ждите официальной отмены

Матч молодёжного чемпионата мира – 2022 между Финляндией и Чехией, который запланирован на 29 декабря в 22:00, может не состояться, об этом сообщил журналист Кори Пронман в «Твиттере».



Инсайдер Боб Маккензи отреагировал на это сообщение.



«Ждите официального объявления об отмене матча», – написал Маккензи в «Твиттере».



Напомним, ранее матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года был отменён. Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.



Сборный Финляндии и Чехии выступают в группе A с командами Канады, Германии и Австрии. На данный момент каждая команда провела по две встречи – финны и канадцы одержали по две победы, немцы выиграли одну игру в овертайме у чехов, австрийцы проиграли обе встречи.

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