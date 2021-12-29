Дементьев: как бы вероятная отмена турнира не ударила по проведению МЧМ в России

Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев отреагировал на вероятную отмену молодёжного чемпионата мира 2022 года.
«Для меня удивительно, что такие вещи происходят в Канаде, где ограничения носят жёсткий и массовый характер. Даже если один или два игрока были скомпрометированы это болезнью, то это не повод отменять матч. Но раз шаг сделан, то играть дальше, повторюсь, нет смысла. Меня тревожит и другой вопрос. Как бы вероятная отмена нынешнего турнира не ударила по проведению следующего молодёжного чемпионата мира в России. Сам факт подготовки нашей команды состоял в том, что следующий чемпионат должен пройти именно у нас в стране», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
- 29 декабря 2021
-
23:20
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:56
-
22:48
-
22:37
-
22:32
-
22:20
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:29
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:49
-
19:30