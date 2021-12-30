Гарриоч: отменять чемпионат мира – 2022 из-за четырёх положительных тестов не имеет смысла

Хоккейный обозреватель Брюс Гарриоч прокомментировал решение ИИХФ отменить молодёжный чемпионат мира-2022.

«Решение об отмене чемпионата мира -2022 из-за четырёх положительных тестов не имеет смысла. Кто стоит за этим решением?», – написал Гарриоч в «Твиттере».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.



29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).