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Хольц – об отмене МЧМ: очень грустно. Было чувство, что Швеция способна выиграть турнир

Хольц – об отмене МЧМ: очень грустно. Было чувство, что Швеция способна выиграть турнир
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Нападающий сборной Швеции Александер Хольц прокомментировал решение ИИХФ отменить молодёжный чемпионат мира – 2022.

«Это очень грустно. Было чувство, что Швеция способна выиграть турнир», – цитирует Хольца журналист Хенрик Слёберг в «Твиттере».

Во время турнира шведы одержали две победы: обыграли сборную России (6:3) и Словакию (3:0).

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.

Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.

До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

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