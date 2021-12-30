Хуснутдинов — о МЧМ: у сборной России были большие цели. Другое нам неинтересно

19-летний форвард молодёжной сборной России и системы санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов выразил мнение о задачах национальной команды на молодёжный чемпионат мира – 2022, об отмене которого стало известно ранее.

«Было ли ощущение, что приехали за большими задачами? Да у нас в плане только такие цели и есть. Другое нас не интересует. Все прекрасно это понимали, для этого и собрались 1 декабря, провели такие сборы, стали одним коллективом, чтобы выигрывать. Нам другое не интересно. Обидно, что так случилось», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.