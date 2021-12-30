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Финский журналист: Канада была озабочена победой на МЧМ, забыв про безопасность остальных

Финский журналист: Канада была озабочена победой на МЧМ, забыв про безопасность остальных
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Финский обозреватель издания Iltalehti Пекка Ялонен раскритиковал хозяйку-организатора молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходил в Канаде, обвинив их в отсутствии мер безопасности для участников соревнований.

«Все обсуждают ИИХФ, но не Канаду, вина которой тоже есть. Канада была слишком озабочена тем, чтобы обеспечить победу своей сборной в этом турнире, забыв про безопасность всех остальных участников в тесном пузыре», — гласит публикация Ялонена в «Твиттере».

Статистика МЧМ-2022.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, в четверг, 30 декабря, в 00:30 мск.

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