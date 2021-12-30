Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Баффало» (4:3). В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Егор Шарангович, у «Баффало» дубль оформил Тейдж Томпсон, ещё одна шайба на счету Итана Проу.

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Нэшвилл Предаторз» (5:3). В составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Джо Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин. Также одну результативную передачу на свой счёт записал Александр Овечкин, два ассиста оформил Дмитрий Орлов. За «Нэшвилл» забили Яков Тренин, Люк Какнин и Филип Форсберг.

«Флорида Панетрз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). У «Флориды» забили Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер, за «Рейнджерс» голами отметились Артемий Панарин (гол+пас), Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

«Сентл-Луис Блюз» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» (4:2). Первой звездой матча стал форвард Владимир Тарасенко, на счету которого гол и две передачи, также у хозяев отличились Джордан Кайру, Роюерт Томас и Брэндон Саад. В составе «Эдмонтона» по голу забили Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

«Сиэтл Кракен» уступил «Филадельфии Флайерз» после овертайма (2:3). За «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а победу в овертайме принёс Иван Проворов. В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд и Жереми Лозон.

«Ванкувер Кэнакс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс». В основное время команды обменялись заброшенными шайбами: на 17-й минуте Сэм Кэррик забил за «Анахайм», на 42-й Таннер Пирсон сравнял счёт. Победу гостям в овертайме принёс гол Джей Ти Миллера.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 31 матча. На вторую позицию вышел «Вашингтон Кэпиталз», у которого 46 очков после 32 игр, тройку замыкает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 балла после 29 встреч.



На Западе на первом месте по-прежнему «Вегас Голден Найтс». У «золотых рыцарей» 42 балла после 33 встреч. На вторую поднялся «Сент-Луис Блюз», имеющий в своём активе 41 очко в 32 матчах. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», «утки» набрали также 41 балл, но после 33 встреч.