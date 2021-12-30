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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Баффало» (4:3). В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Егор Шарангович, у «Баффало» дубль оформил Тейдж Томпсон, ещё одна шайба на счету Итана Проу.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Хьюз, Хишир) – 04:43' (5x4)   0:2 Братт (Суббэн, Хьюз) – 11:48' (5x5)   1:2 Томпсон (Так, Далин) – 20:33' (5x5)   2:2 Томпсон (Далин) – 23:17' (5x5)   2:3 Хьюз (Шарангович, Братт) – 44:28' (5x5)   2:4 Шарангович (Смит, Братт) – 46:50' (5x5)   3:4 Проу (Олофссон, Писик) – 54:38' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Нэшвилл Предаторз» (5:3). В составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Джо Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин. Также одну результативную передачу на свой счёт записал Александр Овечкин, два ассиста оформил Дмитрий Орлов. За «Нэшвилл» забили Яков Тренин, Люк Какнин и Филип Форсберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эллер (Карлсон, Овечкин) – 03:15' (5x5)   2:0 Карлсон (Бекстрём, Орлов) – 13:11' (5x5)   3:0 Дауд (Хагелин, Кемпны) – 18:52' (5x5)   3:1 Тренин (Жанно, Фаббро) – 21:23' (5x5)   3:2 Канин (Толванен, Харпур) – 27:03' (5x5)   3:3 Форсберг (Фаббро, Гранлунд) – 27:38' (5x5)   4:3 Кузнецов (Оши, Карлсон) – 54:24' (4x5)   5:3 Хагелин (Орлов, Карлсон) – 58:57' (en)

«Флорида Панетрз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). У «Флориды» забили Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер, за «Рейнджерс» голами отметились Артемий Панарин (гол+пас), Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Строум, Труба) – 11:08' (5x5)   1:1 Лунделль (Форслинг, Ломберг) – 25:09' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Гайек) – 32:43' (5x5)   2:2 Уигар (Луостаринен, Марчмент) – 45:56' (5x5)   3:2 Вераге (Гудас, Форслинг) – 50:31' (5x5)   4:2 Дюклер (Беннетт) – 54:40' (5x5)   4:3 Крайдер (Какко, Зибанеджад) – 59:15' (6x5)

«Сентл-Луис Блюз» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» (4:2). Первой звездой матча стал форвард Владимир Тарасенко, на счету которого гол и две передачи, также у хозяев отличились Джордан Кайру, Роюерт Томас и Брэндон Саад. В составе «Эдмонтона» по голу забили Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томас (Тарасенко, Кайру) – 04:03' (5x5)   2:0 Кайру (Тарасенко, Крюг) – 06:59' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Ямамото, Куккук) – 07:31' (5x5)   2:2 Бушар (Макдэвид) – 31:49' (5x5)   3:2 Тарасенко (Кайру, Фолк) – 35:46' (5x5)   4:2 Саад (Перрон, Крюг) – 40:16' (5x4)

«Сиэтл Кракен» уступил «Филадельфии Флайерз» после овертайма (2:3). За «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, а победу в овертайме принёс Иван Проворов. В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд и Жереми Лозон.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Жиру, Конечны) – 04:44' (5x4)   1:1 Гурд (Суси, Гики) – 12:46' (5x4)   2:1 Лозон (Ларссон, Йернкрок) – 54:32' (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Санхайм, Ристолайнен) – 54:47' (5x5)   2:3 Проворов (Хейз) – 62:14' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс». В основное время команды обменялись заброшенными шайбами: на 17-й минуте Сэм Кэррик забил за «Анахайм», на 42-й Таннер Пирсон сравнял счёт. Победу гостям в овертайме принёс гол Джей Ти Миллера.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кэррик (Делорье, Линдхольм) – 16:26' (5x5)   1:1 Пирсон (Хьюз, Миллер) – 41:21' (5x5)   1:2 Миллер – 60:26' (3x3)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место сохранила «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 31 матча. На вторую позицию вышел «Вашингтон Кэпиталз», у которого 46 очков после 32 игр, тройку замыкает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 балла после 29 встреч.

На Западе на первом месте по-прежнему «Вегас Голден Найтс». У «золотых рыцарей» 42 балла после 33 встреч. На вторую поднялся «Сент-Луис Блюз», имеющий в своём активе 41 очко в 32 матчах. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», «утки» набрали также 41 балл, но после 33 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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