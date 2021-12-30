Василевский – Бишопу: ты помог начать мою карьеру и был отличным примером и наставником

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поблагодарил вратаря Бена Бишопа, который в декабре завершил карьеру.
«Бен, поздравляю тебя с твоей невероятной карьерой в НХЛ. Ты помог начать мою собственную карьеру и был отличным примером для подражания и наставником. Ты помог мне стать лучшим игроком на льду и лучшим человеком вне его. Для меня было честью играть с тобой и против тебя. Желаю всего наилучшего на пенсии!
Люблю Тебя и Спасибо Тебе!» – написал Василевский в «Инстаграме».
В НХЛ Бен Бишоп провёл 413 матчей, последний из которых был во втором раунде плей-офф в сезоне-2019/2020. В 2008 году вратарь дебютировал в составе «Сент-Луис Блюз». Также он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Оттаву Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз», а в 2017 году присоединился к «Далласу».
- 30 декабря 2021
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