«Форс-мажор и проблема всего мира». Алексей Яшин — об отмене МЧМ из-за коронавируса
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Бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин прокомментировал решение Международной Федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодёжный чемпионат мира – 2022.
«В ИИХФ приняли решение по отмене чемпионата мира. Как решили, так решили — тут уже ничего не поделаешь.
Обидно — да, но какая сейчас в мире ситуация? Это форс-мажор и проблема всего мира. Не в моей компетенции судить правильно это или нет. Вдаваться в подробности организации сейчас, наверное, не стоит», – сказал Яшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
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