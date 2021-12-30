Михайлов: Тардиф не может говорить, что МЧМ пройдёт летом. Это лишь его предположения

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал возможное проведение молодёжного чемпионата мира – 2022 летом.
«Прежде чем президенту ИИХФ говорить о проведении МЧМ-2022 летом, нужно вынести это на обсуждение. Тардиф не может говорить, что молодёжный чемпионат мира по хоккею точно пройдёт в июне — это лишь его предположения. Он не имеет права своим решением назначать время и дату проведения соревнований», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф намерен провести турнир летом.
Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку.
- 30 декабря 2021
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