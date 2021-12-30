И. Зинченко: конечно, обидно. Чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил

Нападающий «Витязя» и молодежной сборной России Иван Зинченко прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Конечно, обидно. Да, чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил, для меня и для многих ребят участие в нём – единственный раз в жизни. Но все мы понимаем: здоровье превыше всего. Много эмоций внутри.

Соблюдали ли меры безопасности? Да, мы не пересекались с посторонними и жили по одному в номерах.

Когда возвращаемся домой? Два дня мы ещё должны провести в Канаде на карантине. По канадскому времени улетаем 31 декабря. По Москве – 1 января возвращаемся в Россию.



Надеюсь, 3 января увижусь с ребятами на сборе «Витязя», – цитирует Зинченко официальный сайт «Витязя».