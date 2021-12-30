И. Зинченко: конечно, обидно. Чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил
Поделиться
Нападающий «Витязя» и молодежной сборной России Иван Зинченко прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.
«Конечно, обидно. Да, чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил, для меня и для многих ребят участие в нём – единственный раз в жизни. Но все мы понимаем: здоровье превыше всего. Много эмоций внутри.
Соблюдали ли меры безопасности? Да, мы не пересекались с посторонними и жили по одному в номерах.
Когда возвращаемся домой? Два дня мы ещё должны провести в Канаде на карантине. По канадскому времени улетаем 31 декабря. По Москве – 1 января возвращаемся в Россию.
Надеюсь, 3 января увижусь с ребятами на сборе «Витязя», – цитирует Зинченко официальный сайт «Витязя».
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:37
-
10:34
-
10:30
-
10:12
-
10:00
-
09:19
-
09:09
-
08:49
-
08:40
-
08:37
-
08:30
-
07:53
-
07:31
-
07:14
-
07:03
-
06:46
-
06:14
-
05:57
-
05:53
-
05:44
-
05:34
-
05:28
-
05:08
-
04:52
-
04:38
-
04:27
-
04:20
-
03:55
Партнерский контент