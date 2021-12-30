Эрик Фер – об игре с Овечкиным и Кузнецовым: кажется, я выучил весь русский мат

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал об игре с форвардами «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.



«Немецкая фамилия? Немецкая, но я вообще не знаю происхождение, хотя хотелось бы. Я из Уинклера, там живёт очень много людей с корнями из России – у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского.



Играл в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым? Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!



Кто круче – Александр Овечкин или Сидни Кросби? Мне задавали этот вопрос миллион раз, и я ни разу не ответил на него. Они совершенно разные игроки, совершенно разные люди. Мне очень нравилось выходить на лёд с обоими, у обоих многому научился.



Понимаю, что вы хотели услышать, что Овечкин круче, но я не смогу выбрать», – цитирует Фера официальный сайт клуба.

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