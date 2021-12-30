Овечкин — о Мичкове: я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о результативности в текущем сезоне и рекорде Уэйна Гретцки.

«Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнётся, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки.

Надоедают ли вопросы про рекорд Гретцки? Нет, это не надоедает, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идёт Горди Хоу и только после этого — Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки.

Мичков? Я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи, чтобы работал без травм и продолжал совершенствовать своё мастерство», – цитирует Овечкина «Спорт-экспресс».