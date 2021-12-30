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Проворов стал абсолютным лидером НХЛ в 2021 году по числу проведённых смен

Проворов стал абсолютным лидером НХЛ в 2021 году по числу проведённых смен
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов стал лидером Национальной хоккейной лиги в 2021 году по числу смен.

Как сообщает официальный сайт лиги, он провёл 2598 смен, опередив по этому показателю Брента Бёрнса из «Сан-Хосе Шаркс» (2547). За последние семь лет более высокую нагрузку получал только защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, трижды преодолевавший рубеж 2600 смен (максимум — 2697 в 2017 году). Проворов может улучшить свой показатель в предстоящем матче с «Сан-Хосе Шаркс». Отметим, что 24-летний защитник не пропустил ещё ни одного матча за карьеру.

Всего в этом году Проворов провёл на льду 2107:02 минут, то есть 35 с лишним часов. Однако в НХЛ это только четвёртый результат. Впереди — Бёрнс (2268:46), Сет Джонс из «Чикаго Блэкхоукс» (2188:50), а также Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2127:43).

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