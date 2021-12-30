Сборная России прилетит в Москву с МЧМ-2022 1 января. Встреча в аэропорту запрещена

Сборная России по хоккею отправляется домой после отмены молодёжного чемпионата мира 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).



«Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву 1 января. Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображением эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими», — пояснили в пресс-службе Федерации хоккея России.



Напомним, ранее стало известно, что нападающие команды Матвей Мичков и Данила Юров, а также врач национальной сборной останутся в Канаде для прохождения 10-дневного карантина. Оба хоккеиста получили положительные тесты на коронавирус.



Сборная России на МЧМ-2022 успела провести два матча: уступила Швеции (3:6) и обыграла команду Швейцарии (4:2).