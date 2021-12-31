Защитник «Торонто» Сандин: отмена МЧМ-2022 – отстой. Этот турнир дал мне невероятный опыт

21-летний шведский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин, ставший обладателем бронзовых медалей в составе своей национальной команды на МЧМ-2020, высказался об отмене турнира 2022 года в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом.



«Отмена турнира? Отстойно видеть, как это происходит. Этот турнир дал мне невероятный опыт. Посмотрим, смогут ли организаторы перенести этот турнир на более поздний срок. Но очевидно, что видеть отмену такого турнира – это отстой», — цитирует Сандина журналист The Hockey News Дэвид Альтер в «Твиттере».



Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку.

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