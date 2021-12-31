«Флорида» и «Тампа» впервые в НХЛ выпустили в 1 матче вратарей, рождённых после 2000 года
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«Флорида Пантерз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 9:3. Встреча состоялась в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена».
Как сообщает официальный сайт НХЛ, впервые в истории лиги в воротах команд играли голкиперы, родившиеся после наступления 2000 года. У «Флориды» — Спенсер Найт (2001 г.р.), а у «Тампы» на третий период вышел шведский вратарь Хуго Альнефельт, также родившийся в 2001 году.
Для 20-летнего голкипера «Лайтнинг» этот матч стал дебютным в НХЛ. На счету Найта 18 матчей в лиге, в которых он отбил 90% бросков при коэффициенте надёжности 3,15.
«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, «Флорида» — на четвёртой строчке Востока.
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