Форварды «Сент-Луиса» Барбашёв и Бучневич допущены до участия в «Зимней классике»

Нападающие «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и Иван Барбашёв получили разрешение врачей на то, чтобы сыграть в «Зимней классике» с «Миннесотой Уайлд», сообщает официальный сайт НХЛ.
«Они оба в порядке. Бучи сегодня чувствует себя намного лучше, а Барбашёв готов играть. Полагаю, и Бучневич тоже может играть, он сегодня катался. Думаю, и он в порядке. Хотя я не могу предсказывать, что случится за два дня.
Барби катался только один раз, и завтра вечером снова немного покатается У нас есть варианты, и это хорошо», — сообщил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.
Бучневич, на счету которого 26 (9+17) очков в последнем 21 матче, не вышел на матч с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) из-за болезни, не связанной с коронавирусом. В четверг он вернулся на лёд и принял участие в тренировке по желанию.
Барбашёв попадал в ковид-протокол, о чём клуб объявил в прошлое воскресенье. Но в четверг Иван встал на коньки, когда НХЛ сократила срок карантина с 10 до пяти дней.
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