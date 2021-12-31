Хоккеисты «Торпедо» снялись в пародийном ролике на клип группы «Стекловата»

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» приняли участие в смешном ролике.



Инстаграм-аккаунт клуба опубликовал видео, в котором игроки клуба примерили на себя образ группы «Стекловата» и исполнили ремейк их знаменитой песни «Новый год».

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Торпедо».

«Говорят, под Новый год всё всегда сбывается! Уверены, что предстоящий год исполнит все мечты болельщиков «Торпедо»! Мы благодарим каждого из вас за колоссальную поддержку, за преданность клубу, за то, что остаётесь вместе с любимой командой в дни радостных побед и в мгновения досадных поражений!



В канун любимого всеми праздника хоккеисты «Торпедо» вместе с игроками молодёжной команды «Чайка» записали ремейк популярной новогодней песни группы «Стекловата».



Поздравляем всех с наступающим Новым годом и с нетерпением ждём встречи с вами в 2022 году!» — говорится в сообщении клуба.