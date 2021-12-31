Владимир Ткачёв вновь отправлен в фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв вновь отправлен в фарм-клуб, сообщается на официальном сайте клуба.

Его вызывали в основу «королей» менее суток назад.

В АХЛ за «Онтарио Рейн» на счету Ткачёва 15 матчей. За это количество встреч ему удалось четыре раза забросить шайбу в чужие ворота и 18 раз отдать партнёрам результативный пас на гол. Таким образом, российский нападающий набрал 22 очка в АХЛ. Его коэффициент полезности составляет «+10».



В НХЛ в текущем сезоне у Ткачёва четыре сыгранных матча, в которых голами он не отметился. Зато на его счету две результативные передачи. За четыре встречи он лишь раз совершил бросок по чужим воротам. Коэффициент полезности нападающего в НХЛ — «-2».