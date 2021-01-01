НХЛ повторно изменила протокол, снова присудив Овечкину рекорд лиги по голам в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.



В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, казалось бы, в очередной раз фирменным броском реализовав большинство.

Эта шайба должна была стать 275-й за карьеру в большинстве для российского форварда, но статистики НХЛ после матча внесли уточнение в протокол, записав гол уже на игру в равных составах. Однако спустя ещё 30 минут в североамериканской организации рассмотрели повтор взятия ворот и повторно внесли изменение в протокол. Первый гол Овечкина всё-таки был забит в большинстве.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Тома Гулитти.

Александр забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение российский форвард делил с Дэйвом Андрейчуком.