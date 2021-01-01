Александр Овечкин повторил достижение Марио Лемье по матчам в НХЛ с 2+ шайбами за игру

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился дублем, отличившись при игре в большинстве и поразив пустые ворота. Российский форвард провёл 154-й матч в НХЛ, в котором ему удалось забросить как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на третье место в лиге, повторив результат Марио Лемье. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (189), а второе место занимает Бретт Халл — 158.

В этом матче капитан «Вашингтона» достиг рубежа в 50 очков в этом сезоне НХЛ. Сейчас на его счету стало 50 (24+26) очков в 33 матчах, что является третьим результатом в бомбардирской гонке сезона.