Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко проводит потрясающий сезон

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре форварда команды Владимира Тарасенко. Специалист отметил вклад россиянина, а также предположил, что для нападающего особое значение имеют матчи под открытым небом. В воскресенье, 2 января, «Сент-Луис» и «Миннесота Уайлд» сыграют в рамках «Зимней классики» в Миннеаполисе (США).
«Мне кажется, что Влади любит выступать на большой сцене. В его карьере были подобные игры, и он здорово в них себя проявлял. Это многое говорит о его характере и личных качествах.
В этом чемпионате он действительно играет очень хорошо. Это подтверждает как статистика, так и в целом его игра. При этом на его счету уже легко могло быть на шесть-семь голов больше. То есть я считаю, что он вполне мог бы к этому моменту забросить минимум 20 шайб. Он проводит потрясающий сезон, и я думаю, что завтра мы увидим отличный матч в его исполнении», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
- 1 января 2022
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