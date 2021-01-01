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Врач молодёжной сборной Швеции спас в самолёте человека, у него был сердечный приступ

Врач молодёжной сборной Швеции спас в самолёте человека, у него был сердечный приступ
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Хоккеисты молодёжной сборной Швеции вернулись на родину из Канады, где проходил чемпионат мира, который был завершён досрочно из-за заражения ряда игроков коронавирусом. Шведы возвращались в Стокгольм с приключениями. Самолёт совершил экстренную посадку после сердечного приступа у одного из пассажиров, сообщает Aftonbladet. Садиться пришлось в Исландии.

Врач сборной Райан Алленбю, находившийся на борту, оказал первую помощь пострадавшему пассажиру. Он помог ему дождаться врачей на земле, у которых было необходимое оборудование.

В результате самолёт по пути из Канады совершил две посадки. Сперва была запланированная остановка в Амстердаме (Нидерланды), а затем — вынужденная в Исландии.

О судьбе человека, у которого случился сердечный приступ, ничего неизвестно. Шведские хоккеисты в итоге приземлились в Стокгольме 31 декабря в 23:00 по местному времени. Новый год они отпраздновали в гостинице.

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