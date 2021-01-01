Фотографии толстовок, из-за которых чехов спутали со сборной России и сняли с рейса

Молодёжную сборную России не пустили на рейс из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия) из-за неподобающего поведения официальных лиц, а не игроков. Хоккеистов молодёжных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски, а также из-за того, что некоторые члены команд находились в состоянии алкогольного опьянения и курили.
Стало известно, почему игроков сборных России и Чехии спутали. Это произошло из-за похожих толстовок.
Отмечалось, что главная претензия была адресована официальным лицам российской команды, а не хоккеистам. Именно они нарушили правила безопасного перелёта.
Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.
- 1 января 2022
-
17:16
-
17:04
-
17:00
-
16:44
-
16:27
-
16:12
-
15:58
-
15:37
-
15:32
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:23
-
13:59
-
13:45
-
13:19
-
12:40
-
12:18
-
11:48
-
10:54
-
10:31
-
10:21
-
09:55
-
09:31
-
09:17
-
09:03
-
08:41
-
08:31
-
08:24
-
07:48
-
07:17
-
07:11
-
07:02
-
06:58
-
06:52