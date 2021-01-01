Фотографии толстовок, из-за которых чехов спутали со сборной России и сняли с рейса

Молодёжную сборную России не пустили на рейс из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия) из-за неподобающего поведения официальных лиц, а не игроков. Хоккеистов молодёжных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски, а также из-за того, что некоторые члены команд находились в состоянии алкогольного опьянения и курили.

Стало известно, почему игроков сборных России и Чехии спутали. Это произошло из-за похожих толстовок.

Отмечалось, что главная претензия была адресована официальным лицам российской команды, а не хоккеистам. Именно они нарушили правила безопасного перелёта.



Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.