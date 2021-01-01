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«Теперь высота взята». Овечкин поделился эмоциями от установления рекорда

«Теперь высота взята». Овечкин поделился эмоциями от установления рекорда
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал собственный рекорд по шайбам, заброшенным в большинстве. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) россиянин стал автором дубля.

«Это прекрасный момент для меня, для команды и болельщиков, да и для самой игры. Но теперь высота взята, и нужно двигаться дальше.

Если говорить о ходе самого матча, то мы начали игру в силовом стиле, с акцентом на оборону. Когда они забили гол, это стало для нас своеобразным будильником. И после этого мы также прибавили в нападении, стали играть интенсивнее и ещё более в физическом стиле. А вообще в атаке, как в третьем периоде (13-5 по броскам), мы должны играть всегда», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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