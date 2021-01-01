«Рейнджерс» готовы обменять российского голкипера Александра Георгиева

Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может быть обменян, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Отмечается, что «рейнджеры» готовы обменять вратаря, но не собираются делать это до дедлайна.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Георгиев принял участие в 13 встречах, отразив 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,87. «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 44 очка после 32 проведённых матчей.

Напомним, контракт Георгиева истекает следующим летом, он будет находиться в качестве ограниченно свободного агента. Зарплата игрока по текущему соглашению составляет $ 2,4 млн.