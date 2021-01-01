Защитник молодёжной сборной России Стеклов не вернётся в страну. Он будет играть в ОХЛ
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Защитник «Витязя» Кирилл Стеклов решил не возвращаться в Россию после молодёжного чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальной странице команды ОХЛ «Лондон» в «Твиттере».
Он останется в Северной Америке и будет играть за «Лондон».
Отметим, что российский игрок обороны уже выступал за эту команду в сезоне-2019/2020. Тогда он принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата ОХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+10» и 29 минутах штрафного времени. После этого Стеклов перешёл в «Вайперс Таллин» из Эстонии, после чего попал в «Витязь».
В текущем сезоне защитник сыграл за подольскую команду девять матчей в КХЛ, не отметившись результативными действиями.
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