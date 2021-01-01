Форвард «Сент-Луиса» Барбашёв выведен из COVID-протокола

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв выведен из COVID-протокола, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Помимо россиянина, оттуда выведен и форвард Оскар Сундквист. Финский вратарь Вилле Хуссо оправился от травмы, поэтому также доступен для тренерского штаба «блюзменов».

Кроме того, отмечается, что российский форвард Алексей Торопченко, американский вратарь Чарли Линдгрен и австралийский нападающий Натан Уокер добавлены в «такси»-состав.

Напомним, Барбашёв сдал положительный тест на коронавирус 23 декабря. Сундквист болел коронавирусомс 18 декабря.



В текущем сезоне Барбашёв провёл 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 очков: забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.