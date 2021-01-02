Илья Михеев забросил первую шайбу в сезоне
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На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Оттаву Сенаторз». После первого периода хозяева ведут – 2:0.
Джастин Холл открыл счёт в матче на 15-й минуте первого периода. Буквально через несколько секунд вторую шайбу «Торонто» забросил россиянин Илья Михеев, впервые отличившись в этом сезоне.
В середине октября форвард перенёс операцию на большом пальце руки. Травму 27-летний Михеев получил в выставочном матче с «Оттавой» (4:1).В конце декабря 2021 года Михеев попал в COVID-протокол.
В прошлом сезоне хоккеист забросил семь шайб и десять раз ассистировал своим партнёрам в 54 матчах за «Торонто».
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