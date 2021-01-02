Капризов побил рекорд «Миннесоты». Он быстрее всех покорил отметку в 40 голов

В эти минуты в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» — 2022 на открытом воздухе «Миннесота Уайлд» в качестве номинального хозяина площадки принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, гости ведут – 6:2.
В этом матче отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, для него эта заброшенная шайба стала юбилейной – 40-й за карьеру в НХЛ. Как отмечается на официальном сайте лиги, Кириллу потребовалось наименьшее количество игр (86 матчей) среди всех игроков в истории франшизы, чтобы покорить эту отметку, превзойдя предыдущее достижение, установленное Брайаном Ролстоном 21 октября 2006 года (40 голов в 90 играх).
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
В нынешнем сезоне россиянин Кирилл Капризов принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 24 результативные передачи.
- 2 января 2022
-
05:47
-
05:45
-
05:41
-
05:37
-
05:11
-
04:48
-
04:05
-
04:00
-
03:28
-
01:21
-
00:05
- 1 января 2022
-
23:53
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:38
-
22:25
-
22:01
-
21:31
-
21:15
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:24
-
19:12
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
17:44
-
17:35
-
17:16