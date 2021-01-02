Капризов побил рекорд «Миннесоты». Он быстрее всех покорил отметку в 40 голов

В эти минуты в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» — 2022 на открытом воздухе «Миннесота Уайлд» в качестве номинального хозяина площадки принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, гости ведут – 6:2.

В этом матче отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, для него эта заброшенная шайба стала юбилейной – 40-й за карьеру в НХЛ. Как отмечается на официальном сайте лиги, Кириллу потребовалось наименьшее количество игр (86 матчей) среди всех игроков в истории франшизы, чтобы покорить эту отметку, превзойдя предыдущее достижение, установленное Брайаном Ролстоном 21 октября 2006 года (40 голов в 90 играх).

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В нынешнем сезоне россиянин Кирилл Капризов принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 24 результативные передачи.