Юрзинов-ст.: в молодёжной сборной России представители 3-5 клубов КХЛ. Где остальные?

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об уровне КХЛ.
«Сегодня нужно понимать, что после Пекина-2022 хоккейная жизнь не остановится. Будут и Милан-2026, и другие Олимпиады. При любом их формате необходимо работать стратегически, вдолгую. И здесь есть определённое беспокойство.
У меня есть возможность видеть европейские клубные чемпионаты, Лигу чемпионов. Считаю, мы не должны тешить себя иллюзиями, что наш клубный хоккей в Европе уверенно впереди всех. У тех же финнов, шведов, немцев, швейцарцев очень интересные, растущие чемпионаты, в которых оказывается большое доверие молодым хоккеистам. Они растут, получают серьёзное игровое время, в самых ответственных ситуациях.
К сожалению, пока не могу сказать те же слова про российскую молодежь. Уделяем ей большое внимание два раза в год – на молодежных чемпионатах мира и как сейчас, в каких-то околоспортивных ситуациях. При этом у нас в Лиге около 100 легионеров, которым отдаём всё самое ответственное игровое время. Тогда как два десятка юниоров для МЧМ находим с трудом…
Давайте посмотрим состав последней молодежной сборной – там, по сути, представители трёх-четырёх-пяти клубов КХЛ, которые думают о перспективе и доверяют молодёжи. Надо поблагодарить от имени страны эти клубы и спросить: а где остальные хоккейные центры России, которых вроде бы не один десяток?», – цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.
- 2 января 2022
-
08:36
-
07:42
-
07:22
-
07:13
-
06:44
-
06:06
-
05:47
-
05:45
-
05:41
-
05:37
-
05:11
-
04:48
-
04:05
-
04:00
-
03:28
-
01:21
-
00:05
- 1 января 2022
-
23:53
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:38
-
22:25
-
22:01
-
21:31
-
21:15
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:24
-
19:12