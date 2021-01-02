Юрзинов-ст.: в молодёжной сборной России представители 3-5 клубов КХЛ. Где остальные?

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об уровне КХЛ.

«Сегодня нужно понимать, что после Пекина-2022 хоккейная жизнь не остановится. Будут и Милан-2026, и другие Олимпиады. При любом их формате необходимо работать стратегически, вдолгую. И здесь есть определённое беспокойство.

У меня есть возможность видеть европейские клубные чемпионаты, Лигу чемпионов. Считаю, мы не должны тешить себя иллюзиями, что наш клубный хоккей в Европе уверенно впереди всех. У тех же финнов, шведов, немцев, швейцарцев очень интересные, растущие чемпионаты, в которых оказывается большое доверие молодым хоккеистам. Они растут, получают серьёзное игровое время, в самых ответственных ситуациях.

К сожалению, пока не могу сказать те же слова про российскую молодежь. Уделяем ей большое внимание два раза в год – на молодежных чемпионатах мира и как сейчас, в каких-то околоспортивных ситуациях. При этом у нас в Лиге около 100 легионеров, которым отдаём всё самое ответственное игровое время. Тогда как два десятка юниоров для МЧМ находим с трудом…

Давайте посмотрим состав последней молодежной сборной – там, по сути, представители трёх-четырёх-пяти клубов КХЛ, которые думают о перспективе и доверяют молодёжи. Надо поблагодарить от имени страны эти клубы и спросить: а где остальные хоккейные центры России, которых вроде бы не один десяток?», – цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.