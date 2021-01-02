Дидковский — о рейсе из Калгари: думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт

Нападающий молодёжной сборной России Иван Дидковский рассказал о снятии команды с рейса в аэропорту Калгари.



«Все расселись в самолёте, приготовились лететь. Сидели рядом с ребятами из команды, поняли, что рейс задерживается. Потом объявили, что всем необходимо покинуть самолёт с вещами.



Сидели ли в масках? Да, нам никто не делал замечаний. Делали ли кому-то? Не исключено, но это огромный рейсовый самолёт, хоккеисты сидели вперемежку с другими пассажирами. Если и делали, я не видел.

Это не так быстро произошло. Сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам. В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим.

Провели ночь в аэропорту? Да, нам руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было. Ну ничего, побыли командой подольше. В таком виде больше не соберёмся.

Это самая длинная поездка? Пока нет, на Мировой кубок вызова в Канаду мы летели дольше, с двумя пересадками и автобусом — тогда дорога заняла заняла 36 часов.



Что чувствую? Неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости. И ещё неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения. Но я их не виню, пусть это на их совести останется.

Ещё раз — это огромный самолёт, не могу говорить за всех. Но я думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт. По проходу никто не бегал», – цитирует Дидковского «РИА Новости Спорт».