Юров — о карантине: самый отвратительный момент, который случался со мной в жизни

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров рассказал о карантине в Канаде.
«Все празднования Нового года до этого у меня были обычные, всегда встречал в большом кругу близких. Это первый год, когда я не буду рядом с ними. О таком детям потом лучше не рассказывать. Это самый отвратительный момент, который случался со мной в жизни.
На карантине буду есть, спать, читать, телек смотреть, да и всё. Сегодня посмотрю все советские фильмы – «Иронию судьбы» и так далее, чтобы хоть как-то новогоднее настроение себе создать. Ещё книжка у меня есть, по максимуму буду искать, что почитать, в интернете, чтобы время быстро пролетело. НХЛ буду смотреть. Есть небольшие долги по одному предмету в колледже, которые надо сдавать устно. Буду учить, уже по возвращении приду и сдам», – сказал Юров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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